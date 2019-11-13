Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre "Türkiye Taşkömürü Kurumu Taşra Teşkilatı'nın üretim ve elk. mek. işletme müdürlüklerinin mekanize kazı projesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis alımı giriş sınavı duyurusu" ilanı yayınlandı. İlana başvuru yapmanın ana şartları yüksek öğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının maden, makine, elektrik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.

Sınav; yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacak. Maden mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği mezunları içerisinde yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylardan; yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak.





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