Türkiye Türkiye tek yürek oldu! 19.19'da İstiklal Marşı heyecanı

Türkiye tek yürek oldu! 19.19'da İstiklal Marşı heyecanı

Türkiye

Türkiye tek yürek oldu! 19.19'da İstiklal Marşı heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 19:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katılarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye çağrı: Bu akşam saat 19.19'da...


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bugün
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Beyin göçü
Hakan Çelik
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akrabalar arasında çıkan baltalı ve sopalı kavgada kan aktı