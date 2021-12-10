Türkiye Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine tekrar seçildi

Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine tekrar seçildi

Türkiye

Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine tekrar seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine tekrar seçildiğini açıkladı.

10 Aralık 2021, Cuma 18:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimlerinin, Londra’da gerçekleştirilen IMO 32. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün yapıldığı, seçimlerde yeniden aday olan Türkiye’nin Konsey üyeliğine tekrar seçildiği belirtildi. Açıklamada, "Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından itibaren, iki yılda bir yapılan bütün Konsey seçimlerinde üyeliğe seçilmiştir. Bugün gerçekleştirilen seçimlerde de olumlu bir sonuç alınması, BM’nin deniz emniyeti - güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO’nun yürütme organı olan Konsey’deki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir.

Ülkemiz, IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir" denildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bir o eksikti
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Altın Kelebek’in en güzel yanı neydi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şehit Uzman Çavuş Sarı’nın naaşı memleketi Balıkesir’e getirildi