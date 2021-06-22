Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Rusya’da gerçekleştirilen Küresel Uzay Keşif Konferansı’nda Türkiye’nin ilk kez 2023 yılında Ay’a roket fırlatacağını açıkladı. 2023’ün sonunda fırlatılması planlanan roketin, test roketi olacağı belirtildi. Yıldırım, test roketinin yerli bir hibrit motora sahip olacağına ve tamamen yerli üretim olacağına işaret etti. Fırlatmanın yapılacağı tam tarih ise henüz belirtilmedi.

Bununla birlikte, 2028 ve 2029 yıllarında, Türkiye’nin gerçek ay görevinin başlayacağı dile getirildi. Bu süreçte fırlatılacak olan ikinci roketin, Ay’da inceleme yapacak olan bir keşif aracı da bulunduracağı ifade edildi.

Yıldırım tarafından aktarılan diğer bilgilere göre; Türkiye, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’na astronot göndermek için görüşmeler yapmaya devam ediyor. Görüşmelerin, birkaç ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Türkiye Uzay Ajansı, görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte eğitim sürecini başlatmayı ve astronotu, birkaç yıl içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermeyi planlıyor.