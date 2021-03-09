Ekonomi Türkiye Varlık Fonu Yönetimine Salim Arda Ermut atandı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimine Salim Arda Ermut atandı

Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimine Salim Arda Ermut atandı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürü Zafer Sönmez'in yerine Salim Arda Ermut getirildi

09 Mart 2021, Salı 14:41 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyordu.

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