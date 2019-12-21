Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi’nde oturan Türkiye’nin ve Antalya’nın en yaşlı insanlarından olan Ümmügülsüm Çetin, 113 yaşında vefat etti.

Kaş’a bağlı Sarıbelen Mahallesi’nde 12 çocuğundan biri olan Mehmet Çetin’in yanında yaşamını sürdüren Ümmügülsüm Çetin, eşi Mustafa Çetin’i 1998 yılında kaybetti. Kaş’ın en yaşlısı olarak bilinen Ümmügülsüm Çetin, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ümmügülsüm Çetin, yaklaşık 1500 kişinin katıldığı törenin ve kılınan cenaze namazının ardından Sarıbelen Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

DHA



