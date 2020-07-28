Türkiye ve Azerbaycan orduları, Azerbayca'da ortak tatbikat yapacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikata her iki ülkeden kara ve hava kuvvetleri katılacak. Hava kuvvetlerinin tatbikatı 29 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak.

Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında her yıl yapılan geniş kapsamlı tatbikat, Ermenistan'ın saldırılarının hemen sonrasına denk gelmesiyle bu sene ayrı bir önem kazandı. Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da Azerbaycan'ın Tovuz ilindeki mevzilere saldırmış, çıkan çatışmalarda 8 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Azerbaycan ordusuna göre de Ermenistan yüze yakın askerini kaybetmişti. Çatışmaların ardından bölgede gerilim en üst seviyeye tırmanmıştı. Sonrasında Ermenistan ve Rusya ortak hava savunma sistemleri tatbikatı yapmıştı.



