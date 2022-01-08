Türkiye Türkiye ve Bangladeş arasında Terörle Mücadele ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı
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Türkiye ve Bangladeş arasında Terörle Mücadele ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı

Türkiye

Türkiye ve Bangladeş arasında Terörle Mücadele ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bangladeş ziyareti kapsamında, Türkiye ve Bangladeş arasında Terörle Mücadele ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 20:16 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında geldiği Bangladeş’te başkent Dakka’da Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya gelmişti. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye ve Bangladeş arasında Terörle Mücadele ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzaladı.

İHA

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