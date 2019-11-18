Türkiye ve Fransa direkt gidiyor, İzlanda play-off mücadelesi verecek
Avrupa Şampiyonası gruplarındaki maçlarda artık son güne girildi. Bu akşam oynanacak maçlardan sonra turnuvadaya direkt gidecek 20 takım ve play-off oynayacak 4 takım belirlenmiş olacak. Türkiye ve Fransa'nın gruptaki rakibi İzlanda ise play-off'a gitmesi kesinleşen takımlardan. Lider Fransa ve ikinci Türkiye'nin ardından H grubunu 3. bitiren İzlanda'nın turnavada olup olmayacağı 26-31 Mart tarihlerinde play-off'larda belli olacak.
Türkiye'nin birçok turnuvada karşı karşıya geldiği ve artık yakından tanıdığı İzlanda, bu kez saf dışı kaldı. Genel olarak 'Türkiye'nin şansının tutmadığı takım' olarak bilinen İzlanda, bu defa grubu Türkiye'nin arkasında bitirdi.
Buna rağmen Milli Takım gruptaki tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik skorla aldı.
İzlanda Avrupa Şampiyonası gruplarından direkt çıkamasa da şansını play-off'a taşıdı. Uluslar Ligi'nden gelecek takımların da katılacağı play-off'lar sonucu turnuvaya gidecek son 4 takım, 26-31 Mart tarihleri arasında oynanacak maçların ardından netleşecek.
Play-off'a kimler gidiyor?
Gruplardaki son maçlar bu akşam oynanacak. Turnuvaya direkt katılacak olan son 4 takım ve play-off'a gidecek tüm takımlar netleşmiş olacak.
Şu anki durum şöyle:
A Ligi: İzlanda, (3 takım daha gelecek)
B Ligi: Bosna Herkes, (3 takım daha gelecek)
C Ligi: İskoçya, Norveç, Sırbistan (1 takım daha gelecek)
D Ligi: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus
4 gruptan oluşacak olan play-off turunda 16 takım yarışacak. Grup liderleri play-off finalinde karşılaşacak. Play-off finalleri 26-31 Mart'ta oynanacak.