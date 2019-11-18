Türkiye'nin birçok turnuvada karşı karşıya geldiği ve artık yakından tanıdığı İzlanda, bu kez saf dışı kaldı. Genel olarak 'Türkiye'nin şansının tutmadığı takım' olarak bilinen İzlanda, bu defa grubu Türkiye'nin arkasında bitirdi.

Buna rağmen Milli Takım gruptaki tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik skorla aldı.

İzlanda Avrupa Şampiyonası gruplarından direkt çıkamasa da şansını play-off'a taşıdı. Uluslar Ligi'nden gelecek takımların da katılacağı play-off'lar sonucu turnuvaya gidecek son 4 takım, 26-31 Mart tarihleri arasında oynanacak maçların ardından netleşecek.









Play-off'a kimler gidiyor?

Gruplardaki son maçlar bu akşam oynanacak. Turnuvaya direkt katılacak olan son 4 takım ve play-off'a gidecek tüm takımlar netleşmiş olacak.

Şu anki durum şöyle:

A Ligi: İzlanda, (3 takım daha gelecek)

B Ligi: Bosna Herkes, (3 takım daha gelecek)

C Ligi: İskoçya, Norveç, Sırbistan (1 takım daha gelecek)

D Ligi: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus

4 gruptan oluşacak olan play-off turunda 16 takım yarışacak. Grup liderleri play-off finalinde karşılaşacak. Play-off finalleri 26-31 Mart'ta oynanacak.