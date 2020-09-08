Türkiye ve İran'dan ortak bildiri
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından Türkiye ve İran ortak bildiri yayımladı.
08 Eylül 2020, Salı 17:57 Son Güncelleme:
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Bildiride, PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar dahil adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Türkiye ve İran, ikili ticaret hacmindeki azalmanın tersine çevrilmesi için yeni ekonomik iş birliği alanlarının geliştirilmesi taahhütlerini yineledi.
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