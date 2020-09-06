Türkiye Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı

Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı

Türkiye

Türkiye ve KKTC'nin 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Akdeniz Fırtınası tatbikatının başladığını duyurdu. Oktay, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır." dedi.

06 Eylül 2020, Pazar 14:09 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve KKTC tarafından gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, şu ifadelere yer verdi;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır.

Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

Türkiye'yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.



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