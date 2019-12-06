Reuters haber ajansı, Moskova ve Ankara'nın yeni bir S-400 anlaşması üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Haber, Rus Interfax ajansının resmi yetkililerden aldığı bilgiye dayanıyor. Habere göre, Rusya ve Türkiye füze savunma sisteminin yeni partisi üzerindeki müzakereleri istikrarlı bir şekilde sürüyor.

2020 yılında oluşturulması öngörülüyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Başkanı Dmitry Shuagev, Rus haber ajansı Interfax’a yaptığı açıklamada, iki ülkenin 2020 yılında oluşturulması öngörülen yeni bir S-400 anlaşması üzerinde çalıştığını belirterek, “Bu konu üzerinde sistematik bir şekilde çalışıyoruz. Burada en önemli olan şey, iki tarafın da bölgedeki işbirliğini sürdürmek için istekli olması” dedi.

İlk testler gerçekleştirilmişti

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi, bu yıl yaz mevsiminde Ankara'ya getirilmiş ve geçtiğimiz günlerde ilk testler gerçekleşmişti.