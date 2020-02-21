Türkiye Vodafone Vakfı gençlere yapay zeka eğitimi verecek

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesine yeni eğitim modülleri eklendi.

Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimlerinin verildiği projede, hem hitap edilen yaş grubu genişletildi hem de eğitim içeriklerini zenginleştirecek önemli bir adım atıldı. Bu çerçevede, uluslararası eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan iş birliği kapsamında 14-17 yaş arasındaki gençlere yapay zeka eğitimleri verilecek.

Türkiye'de bir ilk olan bu iş birliğiyle ağustos sonuna kadar İstanbul, Ankara ve Trabzon'da toplam 1000 gence ulaşılması hedefleniyor.

Proje için 45 gönüllü eğitmen, minimum 3 hafta, maksimum 3 ay boyunca, haftada 2 gün gençlerle çalışıp onların proje geliştirmelerine yardımcı olacak. Her bir genç, toplam minimum 24 saatlik, maksimum 180 saatlik eğitim alacak.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle Ağustos 2016’da hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesinde Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arasındaki çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Bu eğitimlerde çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyor.

Bugüne kadar 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaşan projeyle gelecek bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, geçen yıl itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine de kodlama eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda eğitimini tamamlayan toplam 38 öğretmen, görev yaptıkları okullarda toplam 4 bin öğrenciye kodlama eğitimi vererek projenin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak.

Projeyle, 40 öğretmene daha Scratch programlama eğitimi verilerek kendi illerinde diğer öğretmenleri yetiştirmesi sağlanacak.