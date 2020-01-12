Türkiye voleybolda Polonya'yı eledi, Meryem Boz şov yaptı
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için devam eden Avrupa elemelerinde Türkiye, yarı finalde Polonya'yı eledi. Türkiye 2-1 geriye düştüğü nefes kesen maçta Polonya'yı 3-2 yenerek finale çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Meryem Boz 36 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma mücadelesinde finale çıktı. 2020 Olimpiyatları'na katılmak için yarı finalde Polonya'yla mücadele eden Türkiye, 2-1 geriye düştüğü ve çok zorlandığı maçı 3-2 kazanmayı başardı.
Hollanda'da oynanan maçta beraberliği yakalamasına rağmen 2-1 geriye düşen Türkiye, Hande Baladın, Erda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve son sette özellikle Meryem Boz'un sayılarıyla finale yürüdü.
Final setini 15-11 kazanan Türkiye'de 36 sayı bulan Meryem Boz galibiyetin mimarıydı.
A Milliler finalde Hollanda'yı 3-0 yenen Almanya ile karşılaşacak.
Final maçı bu akşam saat 19:30'da oynanacak ve Teve2'den yayınlanacak
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