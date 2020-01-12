Türkiye voleybolda Polonya'yı eledi, Meryem Boz şov yaptı 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için devam eden Avrupa elemelerinde Türkiye, yarı finalde Polonya'yı eledi. Türkiye 2-1 geriye düştüğü nefes kesen maçta Polonya'yı 3-2 yenerek finale çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Meryem Boz 36 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.