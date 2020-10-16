Türkiye Yapay Zeka haftası 19 Ekim’de başlıyor

Türkiye’deki yapay zeka çalışmalarının desteklenmesi için yola çıkan ve ekosistemin büyümesine büyük katkılar sağlayan TRAI’nin 19 Ekim’de başlayacak etkinliğinde yer alacak sunum ve panellerde yapay zeka hakkındaki son gelişmeler paylaşılacak. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) düzenlediği TR AI Week, yapay zeka tabanlı işlerin farklı sektörlerde ürettiği somut katma değerin ele alındığı online etkinlikler serisi olacak.

Yapay zeka teknolojilerinin sağladığı avantajların bilinirliğinin yaygınlaşmasını ve yapay zeka ekosistemini oluşturan farklı paydaşları katma değer oluşturabilecek bir platformda bir araya getirmeyi hedefleyen bu etkinliğe Eczacıbaşı Holding, SabancıDx, Koç Sistem, Türkiye İş Bankası, SAS Türkiye ve Orta Asya, CBOT, ALJ Finans, Mercedes Benz Otomotiv AŞ, Digitopia, Ford Otosan, Albaraka Türk Katılım Bankası, KoçDigital, Avivasa, Renault, Aksigorta, Borusan Lojistik, Huawei, Anadolu Sigorta, Borçelik, Bahçeşehir Koleji, IBM Danışmanlık, Turkcell, Enerjisa, Analythinx, Arçelik, Vector Institute, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tazi, CCI, Kordsa, Copenhagen Capacity, Global AI Networks, Etiya, Afiniti, HPE, Hitachi Vantara, Tüpraş, Sun Gurubu, Yapı Kredi Teknoloji, Microsoft, Inted, Google Cloud, McDonalds, Onicorn, Glasshouse, LC Waikiki, AWS, Boğaziçi Üniversitesi, Schneider Electric gibi Türkiye ve Dünya’nın önde gelen şirketlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerinden ve girişimlerden konuşmacılar katılacak.

TR AI Week kapsamında yapılan tüm sunum, panel ve eğitimler online olarak gerçekleştirilecek. “Kayıt Ol” kısmından kaydınızı yaptırıp, katılmak istediğiniz oturumları “Program” bölümünden seçip takviminize ekleyebilir www.turkiye.ai/traiweek üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

“Yapay zeka her şeyi akıllı hale getirecek”

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Kurucusu Halil Aksu yaptığı değerlendirmede, “Ocak 2017’de bir fikir, bir heyecan ve 5 kişilik kahraman bir ekiple başlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, 3,5 yılda ülke çapında tanınan, ekosistemin gelişimine şahitlik ve liderlik eden, yapay zeka farkındalığının 7’den 70’e gelişmesine ciddi oranda katkı sağlayan, yurt içinde ve yurt dışında pek çok paydaşı olan bir faaliyet haline geldi. Yapay zeka medeniyetimizin yeni işletim sistemidir. Herkesi ve her şeyi etkileyecek, akıllı hale getirecek. Bu devrimi herkesin iyice anlaması, nimetlerinden yararlanması, tehditlerinden korunması gerek”

Kayıt linki