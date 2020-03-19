Türkiye yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sayısı 2014’te 6 milyon 192 bin 962’ydi. Beş yıl içinde yüzde 21.9 artan yaşlı nüfusu 2019’da 7 milyon 550 bin 727 kişiye ulaştı. 2014’te Türkiye nüfusunun yüzde 8’i yaşlılardan oluşuyordu. 2019’a gelindiğinde bu oran yüzde 9.1’e yükseldi. Yaşlıların oranının yüzde 10’u geçmesi, nüfusun yaşlanmasının göstergesi kabul ediliyor. Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2023’te yüzde 10.2’ye, 2030’da yüzde 12.9’a, 2080’de yüzde 25.6’ya yükselmesi bekleniyor.

En genç il Şırnak

Yaşlı nüfusun yüzde 44.2’si erkeklerden, yüzde 55.8’i kadınlardan oluşuyor. Türkiye’de 24 milyon bin 940 haneden 5 milyon 629 bin 421’inde en az bir yaşlı bulunuyor. Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu illerin başında yüzde 18.8 ile Sinop geliyor.

İkinci sırada yüzde 17.7 ile Kastamonu var. Artvin ve Çankırı ise yüzde 16.2’lik yaşlı oranları ile üçüncü sırayı paylaşıyor. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.3 ile Şırnak. Şırnak’ı yüzde 3.4 ile Hakkari, yüzde 3.9 ile Şanlıurfa izliyor.

Alzheimer'den ölüm artıyor

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2018’de yaşlıların ölüm nedenlerinin başında yüzde 43.8 ile dolaşım sistemi hastalıkları geldi. İkinci sırada yüzde 16.5 ile iyi ve kötü huylu tümörler gelirken, üçüncü sırada yüzde 14.8 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı.

Tümörler nedeniyle ölen yaşlı erkeklerin oranı yüzde 21.3, yaşlı kadınların oranı ise yüzde 11.6 oldu. Alzheimer sebebiyle ölen yaşlıların oranı 2014’te yüzde 3.9’du. Bu oran 2018’de yüzde 4.6’ya yükseldi.

Kadınlar daha mutlu

TÜİK’in 2019 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarına göre, Türkiye’de 18 ve daha yukarı yaştaki vatandaşların yüzde 52.4’ü mutlu olduğunu söylüyor. 65 ve üstü yaşlardaki vatandaşların mutluluk oranı ise yüzde 58.6. Yaşlı erkeklerin yüzde 56.9’u mutlu olduğunu belirtiyor. Yaşlı kadınların ise yüzde 59.9’u “Mutluyum” diyor.

Yaşlıların yüzde 71.4’ünün mutluluk kaynağı aileleri, yüzde 13.7’sinin çocukları, yüzde 4.9’unun torunları, yüzde 4.7’sinin ise eşleri.