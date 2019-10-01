Yaşlılarla ilgili meseleler hakkında farkındalık yaratmak üzere ilan edilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolaysıyla “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırması yayınlandı. 12 şehir ve bağlı bulundukları bölgelerde gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye yaşlanmaya hazır değil, yaşlılık algımız negatif ve yaşlanma fikrinden kaçıyoruz.

BM’YE 2050’DE 80 YAŞ ÜZERİ NÜFUS YÜKSELECEK

Birleşmiş Milletlerin yaşlılarla ilgili meseleler hakkında farkındalık yaratmak üzere ilan ettiği 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü toplumdaki negatif algıyı pozitife çevirmek ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 2050 yılına kadar her 6 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olacağı ve 80 yaş üzeri nüfusun 426 milyona yükseleceği öngörülüyor.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 7 MİLYON YAŞLI YAŞIYOR

Türkiye'de nüfus gün geçtikçe yaşlanıyor. TÜİK 2018 verilerine göre ülkede yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 16 arttı. 65 yaş üstünü "yaşlı" kabul eden kurumun istatistiklerine göre bugün Türkiye'de yaklaşık 7 milyon yaşlı yaşıyor. Bu kesimin iş gücüne katılımı ise yüzde 12.2.

TÜRKİYE YAŞLANMAYA HAZIR DEĞİL

“Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırması, Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve AvivaSA işbirliğinde ve Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Arun danışmanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye’de 12 şehir ve bağlı olduğu bölgede yapılan yarısı 65 yaş altı, yarısı 65 yaş üstü yaş aralığında gerçekleştirilen araştırmada 2 bin 400 kişiyle yüz yüze anket ve 60 kişiyle derinlemesine görüşme yapıldı.

“Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırmasında, “Türkiye’nin yaşlanmaya hazır olmadığı” ve “Oldukça negatif bir yaşlılık ve yaşlı algısına sahip olunduğu” sonuçları dikkat çekiyor.

YAŞLANMA ALGISI ‘OLUMSUZ’

• Türkiye hızla yaşlanıyor

• Türkiye yaşlanmaya hazır değil, yaşlılık algımız negatif ve yaşlanma fikrinden kaçıyoruz

• Yaşlanmaktan korkuyoruz ve gelecek kaygımız yüksek

• Yaşlıların da yaşlı algısı negatif

• Emekliliğe de hazır değiliz

• Erkekler yalnız kalmaktan, kadınlara nazaran daha çok korkuyor

• Kadınlar burada da dezavantajlı… Yaşlılık kadınlar için iki kat ayrımcılık demek…

• Emeklilikte geçim derdi endişe yaratıyor…

• Emeklilerin yüzde 71’i çalışmayı tamamen bırakmış… Emekliliğe de hazır değiliz, tahayyüllerimiz sınırlı…

• Yaşlılara toplum tarafından çizilen roller oldukça sınırlı

• Yaşlılara toplum tarafından çizilen roller oldukça sınırlı

• Yaşlılık, pasif bir zaman dilimi değildir.



