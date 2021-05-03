Türkiye'nin birçok noktasında devam eden test çalışmaları sonlandırıldı. 2020 yılında 5G test şebekeleri denenerek önemli bir başarı elde edildi. Testlerin gerçekleştirildiği tek nokta ise İstanbul Havalimanı.

Havalimanı yolcularının telefonlarında artık 5G ibaresi görünüyor.

"2023 yılında 5G'yi aktif olarak kullanmaya başlarız"

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan, katıldığı bir çevrim içi etkinlikte çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim tahminimize göre biz 2022 yılı 5G ile ilgili frekans ihalesini yaparız gibi gözüküyor ve 2023 yılında 5G'yi aktif olarak kullanmaya başlarız diye düşünüyorum."

5G teknolojisine geçişte internet altyapısında da çalışmalar yapılacak. Yalnızca görüntü ve haberleşme için değil nesnelerin internetine altyapı oluşturacak geniş bant aralıkları da sağlanacak.

Bu nedenle 5G teknolojisine geçişin kademe kademe yapılması planlanıyor.