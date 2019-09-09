12 Dev Adam, 2020'de Haziran ayında düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri'nde yer almak için FIBA 2019 Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda mücadele edecek. Basketbolseverler internette sıklıkla Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçının detayları…

TÜRKİYE YENİ ZELANDA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Yeni Zelanda maçı Dongguan Spor Salonu'nda TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV’den naklen yayınlanacak.

12 DEV ADAM KARADAĞ'I YENMİŞTİ

Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yendi.

12 DEV ADAM OLİMPİYAT ELEMELERİ İÇİN GALİBİYET ARAYACAK

Milli takım, Yeni Zelanda'yı yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak. Ay-yıldızlı ekip, rakibine mağlup olduğu takdirde, olimpiyat elemeleri için Dünya Kupası'ndaki sıralamanın netleşmesini bekleyecek. Milli takımın Dünya Kupası'nı 21. bitirmesi halinde de elemelere katılma ihtimali bulunuyor. Dünya Kupası'nda 17-21 sırası arasında birer Asya ve Afrika ekibi olduğu takdirde, bu takımlar kıtalarının en iyisi olarak doğrudan olimpiyatlara gidecek. Bu durumda milli takımın 24'üncülüğü de elemeler için yeterli olabilecek.







