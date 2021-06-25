Türkiye yeniden Formula 1 takvimine dahil edildi









Formula 1'de Singapur Grand Prix'inin takvimden çıkmasından sonra gözler F1 ve İntercity'nin görüşmelerine çevrilmişti. Beklenen müjde dün gelirken, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay salgın sonrası yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Singapur'un yerine Türkiye takvime dahil edilecek. Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek yarış, 1-3 Ekim arasında olacak. Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor. Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, Formula 1'in yeniden İstanbul'a gelmesi için çalıştıklarını bildirmişti.