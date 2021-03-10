Gündem Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu

Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu

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Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin bir sonraki turunun 16-17 Mart tarihleri arasında Atina'da düzenleneceği bildirildi.

10 Mart 2021, Çarşamba 17:36 Son Güncelleme:
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Türk yetkililerden edinilen bilgiye göre, iki ülke heyetleri Atina'da bir araya gelecek. Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti.

Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.

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