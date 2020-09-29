Dünya Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri 6'ncısı toplantısını bugün yapacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri 6'ncısı toplantısını bugün yapacak

Dünya

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri 6'ncısı toplantısını bugün yapacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.

29 Eylül 2020, Salı 13:12 Son Güncelleme:
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.

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