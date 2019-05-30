Euro 2020 3. maçı öncesi Türkiye, Yunanistan ile hazırlık maçına çıkıyor. Şenol Hoca liderliğinde A Milli Futbol Takımı, güzel bir skorla Fransa'nın karşısına moralle çıkmak istiyor. Bu nedenle alınan galibiyet büyük bir motivasyon sağlayacak. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı ilk mücadelesini 30 Mayıs'ta Yunanistan karşısında verecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İkinci maç ise 2 Haziran'da Özbekistan'la... EURO 2020 elemesinde ise Türkiye, 8 Haziran'da Fransa ile karşılaşacak.

TÜRKİYE 569. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile 30 Mayıs akşamı Antalya'da yapacağı özel maçla 569. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 269'u özel 568 maçta, biri hükmen olmak üzere 214 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 245'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 747 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 568 karşılaşmanın 488'ini Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 568 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'DAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Yunanistan karşılaşması ile 2019 yılındaki üçüncü maçına çıkacak.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi.

Milliler, ikinci maçında ise Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, 2018 yılında ise 4'ü resmi 7'si özel toplam 11 maça çıkmıştı.

Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Oynanan 11 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 53. MAÇ

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 53. maçına Yunanistan mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 52 maçta milliler, 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 78 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.