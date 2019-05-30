Türkiye Yunanistan maçında ilk 11'ler belli oldu
Euro 2020 3. maçı öncesi Türkiye, Yunanistan ile hazırlık maçına çıkıyor. Şenol Hoca liderliğinde A Milli Futbol Takımı, güzel bir skorla Fransa'nın karşısına moralle çıkmak istiyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu
Türkiye, Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
İşte Milli Takımımızın 11'i: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı ilk mücadelesini bugün Yunanistan karşısında verecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İkinci maç ise 2 Haziran'da Özbekistan'la... EURO 2020 elemesinde ise Türkiye, 8 Haziran'da Fransa ile karşılaşacak.