Türkiye Yunanistan maçında ilk 11'ler belli oldu Euro 2020 3. maçı öncesi Türkiye, Yunanistan ile hazırlık maçına çıkıyor. Şenol Hoca liderliğinde A Milli Futbol Takımı, güzel bir skorla Fransa'nın karşısına moralle çıkmak istiyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu