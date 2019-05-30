Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti
Euro 2020 3. maçı öncesi Türkiye, Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi
Türkiye, Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Türkiye 2-1 kazandı.
Türkiye: 2 Yunanistan: 1
90 + 3 Kourbelis ile Yunanistan'ın golü ile skor 2-1 oldu
46.DK: Mücadele Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
Mücadelede ilk yarı sona erdi.
Türkiye: 2 Yunanistan: 0
17.DK: GOL! Kenan Karaman
11.DK: GOL! Cengiz Ünder
1.DK: Maç başladı
İşte Milli Takımımızın 11'i: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun