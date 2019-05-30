Türkiye, Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Türkiye 2-1 kazandı.

Türkiye: 2 Yunanistan: 1

90 + 3 Kourbelis ile Yunanistan'ın golü ile skor 2-1 oldu

46.DK: Mücadele Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Mücadelede ilk yarı sona erdi.

Türkiye: 2 Yunanistan: 0

17.DK: GOL! Kenan Karaman

11.DK: GOL! Cengiz Ünder

1.DK: Maç başladı

İşte Milli Takımımızın 11'i: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun



