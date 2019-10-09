Türkiye zengin bitki örtüsü sayesinde çok şanslı

Türkiye’nin arazi yapısı ve iklimi itibarıyla familya, cins ve tür sayısı bakımından zengin bir bitki örtüsüne sahip olduğunu söyleyen Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkan Yardımcısı Bülent Aymen, Türkiye’de yetişen 10 bin bitki çeşidinin 4 bininin sadece Türkiye’ye özgü endemik bitki olduğunu belirtti. Aymen, “Ar-Ge yatırımı yapmazsak tonla satıp gramla almaya devam ederiz” dedi.

YAŞ ORTALAMASI YÜKSEK

Çiftçilerin yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu belirten Bülent Aymen, şunları söyledi: “Gençler tarımla uğraşmak istemiyor. Çiftçiler kendini geliştirmiyor. Her sektörde olduğu gibi tarımda da teknoloji gelişiyor, yenilikleri takip etmemiz, daha verimli teknikleri uygulamamız gerekli. Teknik tarıma geçmemiz, tarımda markalaşmalı ve ürettiğimiz hammaddeleri işlememiz lazım.”

Türkiye'de yetişen bitki sayısı tam 10 bin

KOZMETİKTE KULLANILIYOR

Kekik, defne, meyan kökü gibi orman ürünlerinin üretiminde dünya lideri olmamıza rağmen bu tarz ürünlerde yeterince katma değer yaratılmadığının altını çizen Bülent Aymen, “Doğada kendi kendine yetişen meyan kökünün tonunu 900 dolara satıyoruz. Çin bizden aldığı bu ürünün ekstraktını çıkarıyor ve yaşlanma karşıtı kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılan bu maddenin tonunu 6 milyon dolara satıyor” diye konuştu. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Bülent Aymen, “Belirlenen 8 sektörde Çin’den boşalan pazarı doldurabiliriz” dedi.

KATMA DEĞER VURGUSU

Yetiştiği bölgelerde ciddi bir istihdam yaratan bu tarz ürünlerdeki katma değeri artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Bülent Aymen, şöyle devam etti: “Bu konuda yapacağımız Ar-Ge yatırımları ile hem kendi ürünlerimizi hem de çevre ülkelerin ürünlerinin işlemesini yapmak istiyoruz. Dünya, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan tarım ürünlerimize muhtaç. Bu ürünler hem bölgelerin kalkınmasında hem de ekonomik kırılganlıkların aşılmasında kilit rol oynuyor.”