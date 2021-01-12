Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’de 2020 yılının ilk 10 ayında 102 bini aşkın siber saldırı gerçekleşti. Bu sayı 2018 yılında 73 bin iken, 2019’da 150 bine çıkmıştı. Türkiye’de saldırıların adresi teknoloji ve e-ticaret sektörleri oldu. Onları kamu, banka, finans ile enerji ve sağlık sektörü takip etti.

Yapılan siber saldırı türleri arasında ilk sırada farklı noktalardan yüksek hacimli trafik göndererek kurban sistemlerin çalışmasını engellemeyi hedefleyen Dağıtık Hizmet Kesintisi saldırıları ve uzak masaüstü erişim protokollerine yönelik saldırılar yer aldı. Bununla birlikte oltalama (fishing) saldırılarıyla gizli bilgilerin ele geçirilmesi, fidye yazılımı saldırıları ve veri sızıntılarından toplanan çalıntı kimlik bilgilerinin farklı sitelerde denenmesiyle yürütülen saldırılar da tüm hızıyla devam etti.

Innovera Genel Müdürü Murat Tora konu hakkında “Geliştirdiğimiz bir teknoloji, dünya devi bir şirket tarafından alındı. Üstelik Micro Focus’un Ar-Ge departmanının bir parçası olarak faaliyetlerini Türkiye’de sürdürüyor ve bu ülke için değer yaratmaya devam ediyor. Ayrıca yılın son günlerinde Innovera ve Cyberwise olarak Türkiye siber güvenlik alanının en büyük birleşmelerden birini gerçekleştirme kararına imza attık” dedi.

Yatırımlar da beklentinin altında aldı

Yapılan araştırmalar göre uluslararası siber güvenlik pazarının hacmi 2019 yılında 120,9 milyar dolarken 2020 yılında artan saldırılara rağmen sadece yüzde 2,4 oranında büyüyerek 123 milyar dolar oldu.

Siber saldırı kaynaklı kayıpların maliyeti de arttı. 2019 yılında 3 trilyon dolarlık kayba neden olan siber saldırıların 2020 yılında bu rakamın çok daha üstüne çıktığı tahmin ediliyor. Aon’un Financial Times ile birlikte hazırladığı C-Suite Siber Risk Raporu’na göre 2021’de siber saldırı kaynaklı kayıpların 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Saldırı sayısındaki artışı yıl içinde çeşitli kurumlar da doğruladı. 2020’de Dünya Sağlık Örgütü kendisine yapılan saldırıların 5 kat arttığını açıkladı. FBA saldırılarda yüzde 300’lük Interpol de yüzde 400’lük artış olduğunu bildirdi.





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