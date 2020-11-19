Türkiye’de 45 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, akıllı telefon kullanıcı sayısı belli oldu. Böylelikle 2019 raporuna göre Türkiye’de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullandığı saptanırken, İran’da da bu sayının aynı olduğu gözlendi. Akıllı telefon kullanıcı sayısında 851 milyon ile ilk sıraya yerleşen ülke ise Çin olarak kaydedildi.

Çin bu rakamla açık ara önde olurken, onu 346 milyon ile Hindistan, 260 milyon ile de ABD takip etti. İtalya, İspanya ve Filipinler gibi ülkelerindeki akıllı telefon kullanımının Türkiye’den az olduğu görüldü.

Araştırma kapsamında ilk on içerisinde yer alan bazı ülkeler ise Brezilya (97 milyon), Rusya (95 milyon), Endonezya (84 milyon), Japonya (73 milyon), Almanya (66milyon), Meksika (65 milyon), Birleşik Krallık (55 milyon) oldu.