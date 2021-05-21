Türkiye Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak

Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak

Türkiye

Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak

Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri ile köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 6 Haziran'da sandık başına gidilecek.

21 Mayıs 2021, Cuma 12:36 Son Güncelleme:
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 752 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacak.

Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri için sandık başına gidilecek. Böylece 6 Haziran'daki ara seçimlerde 753 yerde seçim heyecanı yaşanacak.

AA

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