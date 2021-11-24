Türkiye’de Aralık hazırlığı! Duyarsız olan illere kısıtlama…

Sağlık Bakanlığı ve hükümette yapılan değerlendirmelerde, aralık ayından itibaren yeni önlemlerin alınmasını gündeme getirenler olduğu biliniyor. Bunda en büyük nedenin ise Avrupa ülkelerinde tırmanışta olan vakaların, bir süre sonra Türkiye’yi de etkileyecek olması. Genellikle bu etkilenmenin 4-5 haftalık bir periyottan sonra olduğu ifade ediliyor.

DUYARSIZLIK ÖNLEMİ

Edinilen bilgiye göre, aşı ve PCR zorunluluklarına ilişkin öneriler tekrarlanıyor. Ayrıca, aşı konusunda duyarsız olan illere yönelik kısıtlamalar getirilmesini önerenler bulunuyor.

Toplumdaki kanıksamayı ortadan kaldıracak, ilgisizliği önleyecek yeni kampanya dilinin oluşturulması da öneriler arasında.

Uzmanlar, “Her gün 200 kişinin ölümünü kanıksamak anlaşılır değil. Sosyolog ve psikologlarla çalışarak, ilgisizliğin önüne geçilmesi gerek. Oturup, çek-list yapmanın zamanı” diyor.

HATIRLATMA DOZU VURGUSU

Verilere göre, Türkiye’de her gün 2 doz Sinovac olan 200 bin kişi bağışıklığını kaybediyor.

Bu nedenle hatırlatma dozlarının çok önemli olduğu, özellikle mRNA aşısının hatırlatma dozlarıyla yüzde 95 koruduğu belirtiliyor.

Nüfusun yeterince aşılı olmaması, korunmanın azalması nedeniyle vakaların beklendiği gibi gerilemediği yorumları yapılıyor.

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KORONA İLAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ilaçları konusunda, “2 ilaç üzerinde yoğunlaşıldı. ‘Molnupiravir’le ilgili izin alındı. Bir de Pfizer ilacı var. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Zorunlu lisans vererek Türkiye’de üretimini birden fazla merkezde yaparak vatandaşı en ucuz maliyetle ücretsiz bu ilaçla buluşturmayı hedefliyoruz, bu çok sürmeyecek” dedi.

Kaynak: Hürriyet