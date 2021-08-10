Türkiye’de bu yıl en çok satan SUV modelleri açıklandı

ODD'nin verilerine göre 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde Dacia Duster 11.095 adetle ilk sırada yer alıyor. Makyaj operasyonuyla birlikte aileye dahil olan Egea Cross ise 10.195 adetle az farklı ikinci. Üçüncü sırada ise 7.338 adetle Volkswagen Tiguan bulunuyor.

Temmuz'da 1.772 adetle yine ilk sırada Duster, ikinci sıradaysa 1.181 adetle Egea Cross bulunuyor. Üçüncü ve dördüncü sıraları ise sırasıyla Hyundai'nin Bayon ve Tucson modelleri kapatıyor.



