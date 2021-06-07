Türkiye’de cep telefonu hamlesi! 1.700 TL ile 4 bin TL arasında…

Türkiye’de cepte yerli üretim hamlesi sürüyor. Cep telefonu devleri birer birer yerli üretimlerini lanse ederken, yeni markalar da üretim için planlamalar yapıyor. Samsung, Oppo, Xiaomi, Realme, Tecno Mobile, Vivo, TCL, Türkiye’de üretimini açıklarken, ilk modellerinin tanıtımlarını da yaptılar. Bu markalar yanında Honor ve Huawei’nin de üretim için araştırma yaptığı biliniyor. Özellikle Honor’un son dönemde araştırmalarını hızlandırdığını öğrendik. Üretim yapacak yerli ortak arayan markanın da çok yakın bir zamanda üretimi başlatacağı konuşuluyor.

12 MİLYONLUK PAZAR

Türkiye’de cep telefonu pazarının büyüklüğü 12 milyona yakın. Bunun yüzde 40’a varan bölümü giriş seviyesindeki modellerden oluşuyor. Cep üreticileri de devletin verdiği teşvikle Türkiye’de giriş seviyesi modellerini üretiyor. Samsung bir, Oppo iki, Xiaomi bir, Realme bir, TCL de bir yerli üretim modelini lanse etti. Türk marka Casper da tamamen yerli üretim modelini duyurmuştu. Bu markalar giriş ve orta segmentte yeni modeller üretme planlarını da açıkladı. Şu anda Türkiye’de yerli üretim 7 tane cep telefonu modeli bulunuyor. Yeni tanıtım ve üretimlerle bu sayının artması bekleniyor.

YENİ MODELLER ÇIKTI

Samsung, A01 Core serisi telefonunu ‘Türkiye’de montajlandı’ yazısıyla satışa sundu. Samsung, Galaxy A serisine yer alan diğer modellerini de Türkiye’de üretecek. Xiaomi, İstanbul Avcılar’daki tesisinde ilk olarak Redmi 9C modelini üretimini gerçekleştirdi. Başka modeller üzerinde de çalışıyor. Oppo ise ilk olarak A15s’i banttan indirdi. Daha sonra Reno5 Lite’ı Türkiye’de üreterek piyasaya sundu.

Casper ise, tamamen yerli olarak ürettiği Via F20’yi lanse etti. TCL de, Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefonu TCL 20 SE’i birkaç gün önce piyasaya sundu. TCL 20 SE, gelişmiş akıllı telefon özellikleriyle dikkat çekiyor. Realme’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon modeli ise C21.

GİRİŞ SEVİYESİ ÇOK HAREKETLİ

Lanse edilen telefonların hepsi giriş seviyesi segmentinde. Teknik özellikler açısından çok iyi modeller oldukları görülüyor. Kamera sayısı, kamera çözünürlüğü, bellek, dahili depolama alanı, işlemci açısından segmentine göre bir hayli ileri seviyedeler. Farklı renk seçenekleri de sunuyorlar. Fiyatları ise 1.700 TL ile 4 bin TL arasında değişiyor. (Hanife Baş-Milliyet)