Türkiye'de corona virüsle mücadelede son 24 saatteki çalışmalar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son 24 saatte Türkiye’de yapılan çalışmaları paylaştı.
24 Mart 2020, Salı 21:40 Son Güncelleme:
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Fahrettin Altun Twitter hesabından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının önlemleri paylaşarak, şunları kaydetti: "Koronavirüsle mücadele kapsamında milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz. Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, devlet-millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak."
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1242497823452659715?s=20
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