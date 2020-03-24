Türkiye Türkiye'de corona virüsle mücadelede son 24 saatteki çalışmalar

Türkiye'de corona virüsle mücadelede son 24 saatteki çalışmalar

Türkiye

Türkiye'de corona virüsle mücadelede son 24 saatteki çalışmalar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son 24 saatte Türkiye’de yapılan çalışmaları paylaştı.

24 Mart 2020, Salı 21:40 Son Güncelleme:
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Fahrettin Altun Twitter hesabından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının önlemleri paylaşarak, şunları kaydetti: "Koronavirüsle mücadele kapsamında milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz. Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, devlet-millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak."



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