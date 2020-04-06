Gündem Türkiye'de corona virüste son durum

Türkiye'de corona virüste son durum

Gündem

Türkiye'de corona virüste son durum

Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Türkiye'de can kaybı 649 oldu. Son 24 saatte 75 hasta hayatını kaybetti.

06 Nisan 2020, Pazartesi 19:47 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'de corona virüste son durumu paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a yükseldi. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1326 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.''

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