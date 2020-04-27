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Türkiye Türkiye'de corona virüste son durum: Bugün 95 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de corona virüste son durum: Bugün 95 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Türkiye'de corona virüste son durum: Bugün 95 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıklandı. Bugün 95 kişi hayatını kaybetti. Corona virüste toplam iyileşen hasta sayısı 33. 791 oldu

27 Nisan 2020, Pazartesi 20:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. 


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