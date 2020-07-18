Türkiye Türkiye'de corona virüste son durum ne? 18 Temmuz corona virüs tablosu

Türkiye'de corona virüste son durum ne? 18 Temmuz corona virüs tablosu

Türkiye

Türkiye'de corona virüste son durum ne? 18 Temmuz corona virüs tablosu

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunda, bugün; 17 kişinin hayatını kaybettiği, 918 yeni vakanın olduğu açıklandı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 20:15 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu. Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız bugün 90 azaldı." dedi.

En çok ve en az vaka görülen illerimiz

Sağlık Bakanı Koca, "Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da; en az vaka Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın'da görüldü." dedi.

AA


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