Türkiye Türkiye'de corona virüste son durum: Son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de corona virüste son durum: Son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Türkiye'de corona virüste son durum: Son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik." dedi.

23 Nisan 2020, Perşembe 20:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin.


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