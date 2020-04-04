Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 13 kişiye corona virüs tanısı konulduğu, 76 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 23 bin 934’e, can kaybının 501’e, taburcu edilen hasta sayısının ise 786’ya ulaştığı bildirildi. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 664 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 302 hasta ise iyileşerek taburcu edildi. Toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.





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AA