Türkiye’de de faaliyet gösteriyorlar! Örtbas skandalı…

Avustralyalı 29 yaşındaki bir kadın turist, ABD’nin New York kentinde arkadaşlarıyla Airbnb uygulaması üzerinden ev kiraladı. Evin anahtarını sokaktaki bir dükkandan teslim aldılar. O dükkanın sahibi Junior Lee (24), gece yarısı arkadaşlarından önce eve dönen kadını bıçak zoruyla korkuttu ve tecavüz etti. Çünkü daha önceden anahtarın kopyasını yaptırmış ve kiracılar dışarıdayken eve girip banyoya saklanmıştı. Bloomberg’ün haberine göre olay 2015’te yaşandı.

50 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET

Bu krizi yönetmesi için de ABD eski başkanı Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Nick Shapiro tutuldu. Airbnb, tecavüz mağduru kadına 7 milyon dolar sus payı ödedi. Lee polise teslim edildi. Turistin annesi New York’a getirildi ve psikolojik destek verildi. Bu, Airbnb evlerinde yaşanan ilk skandal değil. Airbnb’nin bu tür olayları örtbas etmek için 100 kişilik bir ‘kara kutu ekibi’ kurduğu ortaya çıktı. Bu ekip, olay yeri ve delil temizliği yapıyor. Olayların duyulmaması için yılda 50 milyon dolar harcıyor.

2018 yılında ABD’li Carla Stefaniak, Kosta Rika’da kiraladığı evde cinayete kurban gitti.

2019 yılında ise California’da parti için tutulan evde beş kişi vurularak öldürüldü.