Türkiye’de 'Efsane Cuma' rekor kırdı

Kasım ayının başından itibaren birçok firma indirim oranlarını hem kendi sitelerinde hem de görsel medyada reklam vererek duyurdu. Bu türlü kampanyalardan faydalanmak isteyenler Efsane Cuma gününün gelmesini büyük bir sabırsızlıkla bekledi. Özellikle giyim sektöründe büyük ilgi yoğunluğu yaşandı. 7’den 70’e herkes aklında belirlediği ürünler için sabahın en erken saatinden itibaren AVM ve mağazaların kapılarında sıraya girdiler.

Luxxo Giyim genel müdürü Şahin Zülfikarlı Black Friday piyasa satışlarını değerlendirdi. “Halkımızın uzun zamandır mağazamızda gördüğü bir ürünü veya e-ticaret sitemizde sepetine eklediği ürünlerde %95’lik bir indirim yaptık. Bizler için Efsane Cuma çok yoğun geçti. Mağazamızda kadın – erkek- çocuk giyiminden tutun, ayakkabı, çanta, gözlük ve aksesuarlardan hiçbir ürün kalmadı. Bu oluşumdan müşterilerimiz de biz de çok memnun kaldık. 10.000TL’lik bir ürün 500 TL’ye düştü. Ürünlerimizde %95 indirimle satış rekorları kırdık. Yurt dışında her ne kadar popüler olsa da ülkemizde de insanlar böyle günlerin olmasından oldukça memnunlar.