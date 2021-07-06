Türkiye’de 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin elektrikli otomobil satış rakamları açıklandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin açıklamalarına göre; yılın ilk 3 ayında, Türkiye’de yalnızca 312 adet elektrik motorlu otomobil satıldı. Avrupa ülkelerinde ise satış rakamları, bu sayının oldukça üzerindeydi. Veriler; yılın ilk çeyreğinde Almanya’da 64 bin 809, İngiltere’de 31 bin 779, Fransa’da 30 bin 491 adet elektrikli otomobil satıldığını gösterdi. Türkiye’deki rakamın, Almanya’daki satış rakamlarının yaklaşık 200’de 1’ine tekabül ettiğinin de altı çizildi.

Diğer yandan, elektrikli otomobiller, kısa bir süre öncesine kadar önemli bir düşük vergi avantajına sahipti. Fakat daha sonra yapılan yeni bir düzenleme, elektrik motorlu araçlar ve fosil yakıtlı araçların arasındaki mesafeyi kapadı. Bu durum, elektrikli otomobil satışlarına da önemli oranda yansıdı. Bu nedenle, elektrikli otomobil üreticileri de giderek artan oranda Türkiye pazarına daha az araç sokmaya başladı.

Özellikle Gaziantep, Antalya, İzmir ve İstanbul’da, elektrikli otomobillere gösterilen ilginin yüksek olduğu kaydedildi