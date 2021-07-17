Türkiye Türkiye'de en çok kullanılan soyadlar belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan soyadlar belli oldu

Türkiye

Türkiye'de en çok kullanılan soyadlar belli oldu

Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadları İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık tarafından açıklana verilere göre Türkiye'de en fazla olan soyad Yılmaz, Kaya ve Demir oldu.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 15:52 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.

AA

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