Yeni yıl öncesi markalar birbiri ardına yeni ürünlerini çıkarıp kullanıcılarını beğenisine sunmaya devam ediyor. Kozmetik sektörünün lider markalarından Jeuvenile de yeni ürünlerini 2021’e girmeden piyasaya çıkaracak olanlardan. Markanın hayli iddialı cilt bakım, vücut bakım ve saç bakım ürünlerinden sonra yeni cilt bakım serumlarını da merakla bekliyorduk.

Cilt bakım rutinine yeni bir soluk getirecek olan bakım serumları doğal içeriklerden oluşuyor. Üstelik cep yakmayacak fiyatlara. Bir araya geldiğimiz marka yöneticileri ürünlerinin herkes tarafından deneyimlenmesini bu yüzden de en kaliteli içerikleri, bütçeleri sarsmayacak şekilde en uygun fiyatlarla piyasaya sunduklarını belirtiyor. Bizce de çok para harcayarak güzelleşme modası geçmişte kaldı.

Kaliteli ve en önemlisi doğal bir içerik uygun bir fiyata sunulduğu zaman hem markalar hem de biz kullanıcılar memnun kalıyoruz.

Sizler Jeuvenile ailesinin yeni ürünleriyle tanışmadan biz sizin için yeni ürünlerle bir liste hazırladık. Bir müjdeli haber de var markadan. Yeni çıkan ürünler kısa bir süreliğine lansman kampanyalı fiyattan satışa çıkak.

Jeuvenile ürünlerini Posta güzellik editörleri olarak mercek altına aldık. İşte Jeuvenile yeni ürünleri;

1) LiposomalVitaminC%17+HyaluronicAcid%1+Panthenol%3

2) AlphaArbutin%2+LiposomalVitaminC%5+HyaluronicAcid%1

3) Caffeine%5+PeptideComplex+HyaluronicAcid%1

4) Niacinamide %10 + Zinc %1 + Panthenol %3

5) RetinolinSqualene%1+HyaluronicAcid%1.5+Panthenol%3

6) AHA%25+BHA%2+Panthenol%3

7) HyaluronicAcid%2+ProVitaminB5%3+VitaminB3%3

8) Matrixyl%10+HyaluronicAcid%1.5+PeptideComlex

İçeriklerine bakılırsa Jeuvenile markasının yeni ürünleri kozmetik sektöründe büyük ses getirecek. Merakla bekliyoruz.



