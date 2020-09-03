Buna göre, ilk 10 meslek tıp doktorluğu, hakimlik, üniversite profesörlüğü, pilotluk, büyükelçilik, valilik, diş hekimliği, yüzbaşılık, generallik ve avukatlık oldu. En düşük itibar puanına sahip meslek dansözlük oldu. Araştırma beş yılda bir yapılıyor. İlki 2015 yılında gerçekleştirilmişti. Beş yıl önceye göre milletvekilliği 22’den 11’e, belediye başkanlığı 18’den 13’e, muhtarlık 67’den 42’ye yükseldi. İtibarı düşen mesleklerde ise öğretmenlik başta geliyor. 5 yıl önceki araştırmada 4’üncü sırada olan öğretmenlik 14’üncü sıraya geriledi. Eczacılık da sıralamada 11’den 24’e indi.

Hizmet sektörüne yöneldi

Araştırma raporunda Türkiye’de çalışma hayatına dair üç temel değişim tespit edildi. Bunlardan birincisi, çalışan nüfusun son 40 yılda tarımdan hizmetlere yönelmesi. 1980’de çalışan 100 kişiden 25’i hizmet sektöründeyken bugün bu sayı 56’ya çıkmış durumda. İkinci temel değişim, ücretli çalışma oranının son 20 yılda yüzde 48’den yüzde 70’e çıkması. Üçüncü değişim ise son 20 yılda hiçbir eğitim gerektirmeyen ve bedensel işlerde çalışanların oranının yüzde 8’den yüzde 14’e yükselmesi.







