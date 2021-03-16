Türkiye Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Son depremler

Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Son depremler

Türkiye

Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Son depremler

En son nerede deprem olduğu zaman zaman merak edilen konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesine ulaşmak mümkün. Peki en son nerede deprem oldu?

16 Mart 2021, Salı 08:24 Son Güncelleme:
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Türkiye'de depremlerin derinlik, büyüklük, merkez üssü gibi bilgilerin yer aldığı liste Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu?

16 Mart tarihinde en son Malatya Balpınar'da 1.7 Ormancı'da ise 1.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda büyük bir deprem ile sallanan Ege Denizi'nde 1.7 ve 1.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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