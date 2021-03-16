Türkiye'de depremlerin derinlik, büyüklük, merkez üssü gibi bilgilerin yer aldığı liste Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu?

16 Mart tarihinde en son Malatya Balpınar'da 1.7 Ormancı'da ise 1.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda büyük bir deprem ile sallanan Ege Denizi'nde 1.7 ve 1.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.