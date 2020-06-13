Siyaset Türkiye'de eylem yapacaktı, Soylu fotoğrafıyla paylaştı

Türkiye'de eylem yapacaktı, Soylu fotoğrafıyla paylaştı

Siyaset

Türkiye'de eylem yapacaktı, Soylu fotoğrafıyla paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türkiye'ye sızmaya çalışan PYD/YPG'li bir teröristin yakalandığını duyurdu.

13 Haziran 2020, Cumartesi 10:50 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye sızmaya çalışan PYD/YPG'li bir teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..



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