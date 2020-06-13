Türkiye'de eylem yapacaktı, Soylu fotoğrafıyla paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türkiye'ye sızmaya çalışan PYD/YPG'li bir teröristin yakalandığını duyurdu.
13 Haziran 2020, Cumartesi 10:50 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye sızmaya çalışan PYD/YPG'li bir teröristin yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1271706269448101893
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