Türkiye'de Gedson Fernandes defteri kapandı
Önce Galatasaray sonra da Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Gedson Fernandes, Benfica tarafından UEFA listesine eklendi. Gedson, transfer olmayacak.
02 Eylül 2021, Perşembe 12:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi kapandı. Galatasaray'ın uzun süre uğraştığı ancak Benfica'dan olumlu dönüş alamadığı transfer için daha sonra Beşiktaş da devreye girmişti. Ancak siyah beyazlılar da bu transferde başarı sağlayamadı.
Fatih Terim, "Gedson'u istiyoruz. Sonuna kadar da bekleyeceğiz ancak Benfica bize oyuncuyu satmayacağını iletti" demişti.
Sergen Yalçın ise, "Oyuncuyu istediğimi yönetime ilettim ama şu anda durum ne bilmiyorum" beyanında bulunmuştu.