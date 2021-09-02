Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi kapandı. Galatasaray'ın uzun süre uğraştığı ancak Benfica'dan olumlu dönüş alamadığı transfer için daha sonra Beşiktaş da devreye girmişti. Ancak siyah beyazlılar da bu transferde başarı sağlayamadı.

Fatih Terim, "Gedson'u istiyoruz. Sonuna kadar da bekleyeceğiz ancak Benfica bize oyuncuyu satmayacağını iletti" demişti.

Sergen Yalçın ise, "Oyuncuyu istediğimi yönetime ilettim ama şu anda durum ne bilmiyorum" beyanında bulunmuştu.