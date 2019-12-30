Türkiye’de geliştirilen sosyal medya uygulaması Fame yayınlandı

Kullanıcıların yeteneklerini sergileyerek ünlü olabileceği ve kullanıcılardan alacağı oylarla para ödülüne ulaşacağı sosyal medya uygulaması Fame yayınlandı. Üniversite öğrencisi üç Türk girişimci Emir Kaan Işıldar, Doğuhan Darcan ve Etka Fırat tarafından kurulan Fame, kısa süre içinde sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yeni yetenekleri gün yüzüne çıkaracak bir sosyal ağ olmayı hedefliyor.

Kullanıcılar “Fame” hesabı oluşturarak Estetik, Eğlence ve Yetenek olmak üzere üç farklı kategoride yeteneklerini gösterdiği içerikler paylaşabiliyor. Fame kullanıcıları arasında yapılan oylamada zirveye ulaşan en yetenekli üç kişiden her biri 1000 TL para ödülünün sahibi oluyor.

Hem Android hem de iOS platformları için yayınlanan yerli yetenek sosyal ağı Fame, Apple App Store’da çıkış yaptığı ilk gece popüler sosyal ağlar kategorisinde 19. sıraya yerleşti. Google Play Store’da da yüksek bir indirme rakamına ulaşan Fame, kısa sürede kullanıcılar tarafından benimsenen bir sosyal ağ uygulaması olmayı başardı.



