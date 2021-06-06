Türkiye Türkiye'de haziran ayında 2 dev projenin heyecanı yaşanacak!

Türkiye'de haziran ayında 2 dev projenin heyecanı yaşanacak!

Türkiye

Türkiye'de haziran ayında 2 dev projenin heyecanı yaşanacak!

Türkiye'de Kanal İstanbul ve Türksat 5A uydusu projelerinin heyecanını haziran ayında yaşayacak. Kanal İstanbul Projesi'nde 6 köprüden ilkinin temeli ay sonunda atılacak. Kanal İstanbul 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. Haziran ayında Türksat 5A uydusu da hizmete alınacak.

06 Haziran 2021, Pazar 13:27 Son Güncelleme:
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Türkiye'de haziran ayı içerisinde iki önemli projenin heyecanı yaşanacak. Bu çerçevede, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temeli ay sonunda atılacak, 3 Mayıs'ta yörüngesine yerleşen Türksat 5A uydusu da hizmete alınacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türksat 5A uydusu, 8 Ocak'ta başarılı bir şekilde ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Uydu, 3 Mayıs'ta, hizmet vereceği 31 derece doğu yörüngesine ulaştı.

Yaklaşık bir ay süren test çalışmalarının ardından Türksat 5A'nın bu ay hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

Elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet verecek Türksat 5A, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni "Ku-Band" kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak.

KANAL İSTANBUL İLE 500 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Söz konusu köprülerden ilkinin temeli de haziran ayı sonunda atılacak.

Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak.

Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.


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