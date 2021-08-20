Digital Report ve DORinsight iş birliğiyle yapılan “Türkiye’deki Çalışanların Dizüstü Bilgisayar Tercihleri” adlı araştırma, iş için dizüstü bilgisayar tercihlerini, pandemi sonrası uzaktan ve hibrit çalışma ile değişen beklentileri ve çalışanların bilgisayar markalarına yaklaşımlarını ortaya koydu.

Araştırmada en temel satın alma motivasyonu iş olurken, iş bilgisayarı denildiğinde ilk akla gelen marka %23 ile HP oldu. Bunu %19 ile Lenovo ve %13 ile Apple izledi. Buna karşın, katılımcıların en çok kullandığı bilgisayar markası ise %20 ile Lenovo olarak dikkat çekti. Bunu ise %20 ile HP ve %14 ile Asus izledi.

Çalışanların dizüstü bilgisayarlarını satın alma fiyatlarına da ışık tutan araştırmaya göre, Türkiye’deki çalışanlar son satın aldıkları dizüstü bilgisayara 4.722 TL ödediler. 2500-4000 TL aralığı %33 ile ödenen fiyat sıralamasında tepeye otururken, bunu %29 ile 4000-6000 TL aralığı izliyor. Günümüz şartlarında üst seviye bilgisayar kabul edilebilecek 8000 TL ve üzeri fiyatları ödeyenlerin oranı ise %12 seviyesinde.

Türkiye’nin yeni bilgisayar için ortalama bütçesi 6.285 TL

Ülkemizde dizüstü bilgisayarını yenilemek isteyenlerin oranı %63 olarak kaydediliyor. Yeni bilgisayar için ortalama bütçe aralığı 6.285 TL olarak dikkat çekerken, 8000 TL üzeri üst seviye bilgisayar almak isteyenlerin oranı %24’e yükseliyor. 4000-8000 TL arası orta seviye bütçeye sahip çalışanların oranı %56, giriş seviyesi 0-4000 TL aralığında ise oran %16 oluyor.

Dizüstü bilgisayarda en önem verilen özellik yüzde 83 ile performans/hız olurken, güvenlik %26, tasarım ise %17 ile alt sıralarda yer almasıyla dikkat çekiyor.

Dizüstü bilgisayar kullanıcısı çalışanların dizüstü bilgisayarlarda geliştirilmesini beklediği özelliklerin başında da performans/hız geliyor, ancak bunu sırasıyla pil ömrü, hafiflik/taşınabilirlik, işletim sistemi ve fiyat izliyor.

Her 4 kişiden 3’ü uzaktan çalışıyor

Araştırmada pandemi uzaktan çalıştığını belirtenlerin oranı yüzde 71 olurken, bu süreçte en çok (%40) hız konusunda sorun yaşadıklarını belirtiyorlar. Çalışanların diğer sıkıntı yaşadığı konular %38 ile pil ömrü, %25 ile kamera, %24 ile ekran çözünürlüğü olarak sıralanıyor.

İş verenlerin pandemi döneminde çalışanların bilgisayarlarını yenileme oranı ise %23 olarak kaydediliyor.

Uzaktan çalışma döneminde en fazla kullanılan aksesuarlara bakıldığında, pandemi döneminde uzaktan yapılan toplantıların artması sonraında %62 ile kulaklığın ilk sırada gelmesi şaşırtıcı değil. Bunu yüzde 49 ile web kamerası, %25 ile klavye, %22 ile fare/trackpad izliyor.